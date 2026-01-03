Indonesia trabaja «hasta el último día» para localizar a los tres españoles desaparecidos

Labuan Bajo (Indonesia), 3 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia indicaron este sábado que trabajarán «hasta el último día» para tratar de localizar a los tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, donde murió una española y otras dos fueron rescatadas.

«Hoy no hemos logrado ni encontrar el barco ni a los desaparecidos. No vamos a ahorrar energías, vamos a darlo todo hasta el último día», declaró a EFE el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, Fathur Rahman.

Conforme al plazo marcado por las autoridades, el domingo concluyen los tres días añadidos el jueves a las siete jornadas que establece como mínimo la ley para las misiones de búsqueda.

Fathur apuntó, en una rueda de prensa desde el puesto de mando, que mañana analizarán los resultados para hacer una evaluación más exhaustiva.

«En el caso de que no se encuentren a los desaparecidos, se hará un seguimiento adicional. Si durante esa etapa surgen nuevos indicios, se reanudaría el operativo», apuntó el coordinador, sin añadir más detalle pese a la insistencia de los periodistas.

Los familiares de los desaparecidos acudieron esta tarde al puerto de Labuan Bajo, desde donde se dirige parte del operativo, para agradecer el trabajo de los rescatistas que llegaron a tierra tras la jornada y pedirles «un último esfuerzo» para este domingo.

Algunos de los rescatistas no pudieron reprimir la emoción del momento.

«Espero que mañana los podamos encontrar. Hay que intentarlo siempre y rezar por ello», deseó Suyud, uno de los miembros de la Policía desplegado para la misión.

El dispositivo se apoya en estas últimas jornadas en el uso de cuatro equipos de sonar con los que realizar un barrido del fondo marino en varias áreas establecidas como prioritarias entorno a la isla de Padar, cerca de donde se hundió la embarcación, y otras ínsulas de la región y donde hay puntos con una gran profundidad.

Cuando se detecta un posible resto, los buzos saltan al agua para tratar de lograr una confirmación visual.

Hoy, siete buzos se dividieron en equipos para irse turnando en las inmersiones, que alcanzaron profundidades de hasta 40 metros.

Ubicar el pecio es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas mantienen la hipótesis de que los cuerpos de los desaparecidos, un adulto y dos menores, podrían estar atrapados en su interior.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre de 2025 (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente. EFE

