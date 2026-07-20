Indonesia y Chile profundizan su cooperación económica en la visita del canciller chileno

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Yakarta, 20 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de Indonesia, Sugiono, y Chile, Francisco Pérez Mackenna, acordaron este lunes profundizar la cooperación económica entre ambos países, durante la visita del canciller chileno a Yakarta.

En un comunicado del ministerio de Exteriores indonesio, la mayor economía del Sudeste Asiático, rica en recursos minerales como níquel, estaño y cobre, describió a Chile como un «socio potencial» en la cooperación en «el sector de los minerales críticos».

«Como importantes productores mundiales de materias primas minerales, Indonesia y Chile tienen oportunidades significativas para colaborar en el desarrollo de industrias orientadas a la creación de valor agregado, el fortalecimiento de la cadena de suministro global y la implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente», agrega el escrito.

Durante una reunión bilateral, Sugiono, que como muchos indonesios solo tiene nombre, se comprometió a fortalecer de manera continuada la cooperación económica con Chile.

Ambas naciones cuentan con un Acuerdo de Asociación Económica Integral, que entró en vigor en 2019, y que ha permitido eliminar gran cantidad de los aranceles comerciales.

El intercambio comercial bilateral alcanzó en 2025 los 640 millones de dólares, con un crecimiento de casi 20% en los últimos 5 años, según las cifras proporcionadas por la cancillería chilena.

Los dos ministros, además, conversaron sobre oportunidades de cooperación en otras áreas, como la investigación, la ciencia, la agricultura y la sanidad, apunta el comunicado de Yakarta.

Indonesia es la primera escala de la gira asiática de Pérez Mackenna, quien también se reunió hoy con el ministro de Comercio, Budi Santoso, entre otros representantes políticos y empresariales del país asiático.

El canciller chileno también visitará esta semana Singapur y Filipinas en un viaje que tiene por objetivo «profundizar los vínculos de Chile con los países del Sudeste Asiático y abrir y diversificar mercados y atraer inversiones», conforme al comunicado del ministerio chileno.

«El Sudeste Asiático concentra algunas de las economías con mayor crecimiento y proyección en la actualidad y representa una enorme oportunidad para nuestras exportaciones y para abrir oportunidades para los chilenos», señaló Pérez Mackenna antes de su viaje. EFE

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