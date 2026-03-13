Indotel acuerda con instituto de EEUU fortalecer la diplomacia tecnológica dominicana

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Santo Domingo, 13 mar (EFE).- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó un acuerdo de cooperación con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del país en diplomacia tecnológica, gobernanza digital e infraestructura estratégica, en un contexto internacional marcado por la acelerada transformación del ecosistema tecnológico.

El Indotel dijo en una nota este viernes, que mediante esta alianza, República Dominicana tendrá acceso a la Tech Diplomacy Academy, plataforma de formación del Krach Institute enfocada en el estudio del impacto de las tecnologías emergentes sobre el desarrollo económico, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas de los Estados.

La cooperación también permitirá la vinculación con una red global de expertos en política tecnológica, lo que amplía las oportunidades de intercambio de conocimientos sobre temas como infraestructura digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y gobernanza de redes.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, y la directora ejecutiva del Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, Michelle Giuda.

Durante la firma del convenio, agregó la nota, Gómez Mazara afirmó que la política tecnológica forma parte de la agenda estratégica de los países que aspiran a un crecimiento sostenible en la economía digital, al tiempo que subrayó que la infraestructura digital se ha convertido en un componente central del poder económico contemporáneo.

El funcionario señaló que las decisiones vinculadas al sector de las telecomunicaciones tienen un peso cada vez más estratégico, por lo que las instituciones públicas deben estar preparadas para comprender, anticipar y gestionar los cambios que impone la evolución tecnológica.

Gómez Mazara indicó que esta alianza responde a la necesidad de seguir construyendo conocimiento especializado dentro del Estado dominicano, en momentos en que el país impulsa una agenda de transformación digital que demanda visión, formación y cooperación internacional.EFE

rsl