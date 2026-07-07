Indra multiplicará su capacidad «entre 6 y 10 veces» para acomodar demandas de defensa

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Ankara, 7 jul (EFE).- La empresa española Indra, una de las principales compañías del sector de tecnología militar en España, prevé multiplicar su capacidad entre seis y diez veces, según el campo, para acomodar el crecimiento de la demanda proyectado por la OTAN, anunció este martes el consejero delegado de la compañía, Josep Maria Recasens.

El acuerdo de los países de la OTAN, consensuado el año pasado, de gastar el 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa ha llevado a la firma de nuevos contratos por miles de millones de euros con la industria del sector, como anunció hoy el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la 36ª cumbre de la Alianza en Ankara.

Para Indra, esto significa «entregar todo aquello que hay que entregar a finales de este año, como prioridad máxima, y luego preparar las siguientes olas de inversiones y gastos para continuar. Estamos trabajando en vehículos terrestres, en drones, en radares…», dijo Recasens en conversación con medios españoles en el Foro de Defensa en Ankara, entre ellos EFE.

«Estamos multiplicando nuestra capacidad de entrega entre 6 y 10 veces en función del campo tecnológico. Tenemos que tomar decisiones rápidas en términos de metros cuadrados. Eso significa inversiones, significa fábricas», abundó el gerente.

«Tenemos que tomar decisiones rápidas a la hora de contratar a empleados, porque esto no solo va de inversiones, va de gente. Hay manufactura, pero también gente en el sector desarrollo. Es un plan integral de pasar de una escala equis a una escala factor diez», resumió Recasens.

Todo ello se debe hacer en cooperación con otras compañías, subrayó, caracterizando a su empresa de «facilitador o de tractor, en el sentido de que Indra tiene la responsabilidad o la corresponsabilidad de entregar muchos programas».

«Estoy convencido que no hay actor privado ni público que de forma individual va a ser capaz de hacerlo todo solo, porque el reto tecnológico, capacitativo y capitalístico es enorme para España», evaluó.

«Para nosotros, lo prioritario es ser capaces de asumir nuestro rol en nuestro territorio nacional, escalarlo, hacerlo competitivo, atractivo, de cara a satisfacer las necesidades de nuestro cliente natural, que es el Ministerio de Defensa. En segundo lugar, que esto nos dé la capacitación, legitimidad y credibilidad para ofrecer esta tecnología más allá de nuestras fronteras», concluyó el gerente.

Preguntado por el papel de la industria militar de Turquía, que está compitiendo para hacerse con una parte del mercado europeo, como posible rival, Recasens indicó que «para Indra, todo aquello que sea parte de Europa o de las naciones de la Unión Europea, forma parte de un ecosistema».

Indra ya forma parte de un consorcio de 14 empresas que bajo la coordinación de la compañía europea Airbus fabricará en España un avión de entrenamiento de diseño turco, el modelo Hürjet, que se integrará en las fuerzas aéreas españolas bajo el nombre de Saeta II. EFE

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