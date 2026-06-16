Indra negocia con Rheinmetall y MAN plataforma de camiones tácticos para Ejército español

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París, 16 jun (EFE).- Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles, Chief Program Officer, avanzó este martes que la compañía se encuentra en una «fase avanzada» para definir un acuerdo de colaboración con Rheinmetall y MAN y ofertar conjuntamente la plataforma de camiones tácticos para el Ejército español de cara a los próximos cuatro años.

«Tenemos un acuerdo de colaboración con Rheinmetall y estamos muy avanzados en la definición de esta plataforma. Con ellos también y con MAN estamos ofertando conjuntamente el acuerdo de camiones tácticos para los próximos cuatro años para el Ejército», explicó el directivo en el Salón Eurosatory que se celebra a las afueras de París.

Esta alianza estratégica con las firmas germanas resultará clave también para el desarrollo del nuevo vehículo lanzapuentes de la tecnológica española, un sistema que cuenta con diseño y propiedad intelectual 100 % de Indra.

La compañía prevé tener en marcha el primer prototipo real sobre ruedas antes de que concluya 2026.

«Estamos ya avanzando en el programa y esperamos para antes de que acabe el año 2026 el primer prototipo en marcha de sobre camión de Lanzapuentes, incluido el movimiento de Lanzapuentes con el despliegue del puente», detalló, precisando que se está acabando de definir al «plataformista» que aportará el vehículo pesado, donde el consorcio germano cuenta con altas posibilidades.

El desarrollo de estos sistemas se engloba dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) adjudicados a Indra, que conllevan un despliegue industrial masivo en el norte de España.

El total de la inversión para la puesta en marcha de tres fábricas terrestres, maquinaria y adaptación se sitúa en el entorno de los 130 millones de euros.

Aunque la vida operativa de los contratos militares abarca un horizonte de entre siete y ocho años, Indra prevé que la inversión en plantas y capacidad productiva «se concrete de forma rápida» porque necesitan que estén operativas en 2027.

«Aparte de Gijón, necesitaríamos dos plantas más y estamos mirando la parte norte, pero aún no tenemos concretadas y estamos analizando varias opciones», reconoció.

El máximo responsable de la división terrestre celebró que el plan ha entrado de lleno en fase de ejecución material: «Otra buena noticia es que ya todos los programas están en marcha y los primeros hitos oficiales de los programas los hemos cumplido en plazo, en tiempo y en la calidad y los requisitos», zanjó.

Sobre los plazos de entrega, la división terrestre de Indra aportó previsiones sobre el vehículo de combate sobre ruedas VCR 8×8 «Dragón».

El directivo de la compañía confirmó que ya se han entregado 70 unidades a las Fuerzas Armadas españolas.

El objetivo inminente es suministrar 30 blindados adicionales para alcanzar el hito del vehículo número 100 este mismo verano, manteniendo un ritmo de fabricación de entre tres y cuatro plataformas a la semana para cerrar el año por encima de las 100 entregas anuales y rozar un acumulado total de 150 unidades. EFE

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