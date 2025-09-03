Indra participa en Downing Street en un encuentro multilateral con empresas españolas

3 minutos

Londres, 3 sep (EFE).- El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, participó este miércoles en una mesa redonda de negocios en Londres con los ministros de Economía de España y el Reino Unido y un grupo reducido de empresas españolas y británicas.

El encuentro, que se celebró en Downing Street, donde se ubica la residencia oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, lo presidieron la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, y el titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo.

Este evento fue después clausurado por Starmer y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

«El Reino Unido es un país estratégico para nosotros. Queremos tener más presencia en defensa y espacio. En la actualidad somos un socio muy destacado en soluciones de movilidad, gestión del tráfico aéreo y radares», destacó Escribano.

Durante su intervención en la reunión, Escribano reiteró además «el compromiso de la empresa con el Reino Unido y el interés por seguir colaborando con sus socios británicos».

Indra, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, está presente en el Reino Unido desde hace 20 años y aspira a ampliar su plantilla en el país a más de mil empleados en los próximos dos años porque «es un mercado clave para la empresa».

En la actualidad, gestiona con su tecnología el túnel de Silvertown para Transport for London (TfL), la empresa metropolitana de transportes de la capital británica, inaugurado en abril de este año y una infraestructura clave en la movilidad del este de la ciudad.

Además, va a renovar la red de vigilancia aérea del Reino Unido con radares de última generación y el Ministerio de Defensa británico cuenta con simuladores desarrollados por Indra Group para entrenar a sus pilotos.

En los dos últimos años se han realizado tres adquisiciones en el país para reforzar el desarrollo de sistemas de comunicaciones aeroespaciales y de gestión del tráfico aéreo.

Escribano también puso en relieve «el papel tractor que desempeña Indra Group en el sector de la defensa de España y los planes de crecimiento de la compañía, también en Europa».

«En Indra Group estamos preparados para este reto y queremos movilizar y cooperar con todo el ecosistema de defensa para reforzar la industrialización y desarrollar tecnologías punteras que contribuyan a construir la autonomía estratégica que España y Europa necesita», añadió.

En este sentido, Indra acaba de cerrar la mayor financiación del Banco Europeo de Inversión (BEI) en España hasta la fecha para impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías duales aplicadas al sector de la defensa y espacio, según la compañía. EFE

mas/vg/ad

(foto)