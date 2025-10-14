Indra subraya disposición para contribuir a responder a necesidades de ejércitos europeos

3 minutos

Bruselas, 14 oct (EFE).- El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, destacó este martes la disposición de la empresa para «asumir su papel como gran compañía europea y contribuir con sus capacidades tecnológicas, industriales y de colaboración a dar respuesta a las necesidades de los ejércitos» europeos.

Lo hizo con motivo de su visita a Bruselas para participar en la Conferencia Europea de Defensa y Seguridad celebrada hoy en la capital europea y belga.

«Indra está invirtiendo, creciendo y mejorando sus capacidades industriales y de entrega», señaló el consejero delegado, según indicó la empresa en un comunicado.

En la conferencia, De los Mozos afirmó que el Fondo Europeo de Defensa «es una herramienta muy útil para lanzar desarrollos conjuntos», aunque señaló que estos proyectos «no se consolidarán a menos que los Estados miembros participantes realicen compras conjuntas», según la nota.

«Es importante centrarse en grandes proyectos europeos enfocados en las capacidades que los Estados miembros no pueden desarrollar y adquirir solos, en vez de en cientos de pequeños desarrollos”, añadió.

Para De os Mozos, los proyectos comunes son «el mejor habilitador para generar confianza», e instó a «encontrar e incentivar soluciones ‘win-win’ entre países e industrias, en las que todos ganen, para generar confianza», de acuerdo con Indra.

Así, propuso «desarrollar juntos la próxima generación de sistemas de defensa dentro del Fondo Europeo de Defensa, pero con una mayor y más prolongada implicación de los Ministerios de Defensa desde el primer día».

Según Indra, el consejero delegado también expuso «la importancia de la inversión en defensa y seguridad en el continente para cerrar las grandes brechas de capacidad en todos los dominios» y la necesidad de «una decisión política para adquirir de inmediato nuevas soluciones para sustituir a los sistemas heredados que llevan más de 30 años operativos, pero ya no pueden hacer frente a las nuevas amenazas vistas en Ucrania».

De los Mozos también consideró que falta «un sistema de defensa aérea multidominio y multinivel, capaz de permitir una defensa aérea en profundidad contra amenazas tradicionales, como misiles y cazas, y contra las nuevas amenazas como los drones».

El consejero delegado, asimismo, se reunió en Bruselas con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, al que manifestó «la disposición de la compañía para colaborar activamente con su tecnología de última generación en la defensa del continente, tanto en la zona sur como en el este».

Como ejemplo, destacó que Indra «tiene una solución para el despliegue rápido del llamado muro antidron».

De los Mozos también se entrevistó con el ministro belga de Defensa, Theo Francken. EFE

jug/ahg/rcf