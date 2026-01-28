Indra y CAF impulsarán la digitalización avanzada de servicios públicos en América Latina

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF promoverán el desarrollo de proyectos conjuntos para la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves en América Latina y el Caribe.

Así lo establece un acuerdo firmado por ambas entidades en el marco de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, que arranca este miércoles en la capital panameña organizado por CAF con el apoyo del Gobierno de Panamá.

En el marco del convenio, Indra Group y CAF trabajarán conjuntamente en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto para ámbitos tan estratégicos como el gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo y uso de analítica avanzada e inteligencia artificial, así como en iniciativas de inversión vinculadas directamente con la transformación digital del sector público, indicó un comunicado oficial.

«La firma de este acuerdo con CAF refuerza el compromiso de Indra Group con el desarrollo de América Latina y el Caribe y con el fortalecimiento de los servicios públicos como pilar del progreso económico y social», destacó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado (CEO) de Indra Group, afirmó que el convenio se enmarca en la hoja de ruta estratégica de Indra Group para consolidarse «como socio tecnológico de referencia en América Latina y el Caribe».

«La transformación digital es un habilitador fundamental del desarrollo sostenible en nuestra región. Este acuerdo con Indra Group nos permitirá identificar y estructurar proyectos de alto impacto que fortalezcan las capacidades institucionales de nuestros países miembros, mejoren la eficiencia del Estado y, sobre todo, acerquen servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños», dijo por su parte Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Para Indra Group, anotó la compañía, la alianza supone un paso decisivo en su estrategia de crecimiento y consolidación dentro de América Latina y el Caribe.EFE

