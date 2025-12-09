Industria automotriz mexicana dice que “peleará y prevalecerá” pese a tensiones de EEUU

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- La integración de la industria automotriz en Norteamérica prevalecerá pese a las presiones comerciales de Estados Unidos, de cara a la revisión del Tratado México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), aseguró este martes José Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El líder de la industria, responsable del 4 % del producto interno bruto (PIB) nacional, también sostuvo que el sector automotriz mexicano “peleará” en las discusiones sobre la revisión del tratado trilateral hasta eliminar las barreras arancelarias, a fin de seguir compitiendo con otras regiones del mundo.

“Nosotros sí tenemos un arancel del 25 % que tenemos que cumplir, se puede descontar el contenido americano, pero no es lo ideal y no es lo que queremos y nosotros vamos a pelear por el 0 % y el acceso libre del mercado que es lo que nos ha permitido crecer esta industria en los últimos 30 años”, afirmó.

Garza subrayó que, pese a las presiones del Gobierno estadounidense, el sector está preparado para defender reglas de origen, eliminar aranceles del 25 % y mantener la integración productiva que sostiene la competitividad regional.

También destacó que la industria automotriz exporta más de 3,5 millones de vehículos al año, de los cuales cerca de 2,85 millones tienen como destino Estados Unidos.

“Por eso la importancia del mercado de Norteamérica”, dijo.

Subrayó que entre enero y noviembre la actividad del sector se mantuvo prácticamente estable respecto al año anterior, con caídas marginales de 1,5 % en producción y 1,6 % en exportaciones, además de un aumento de 1 % en ventas internas.

Al explicar el grado de integración trilateral, Garza recordó que «hay autopartes que cruzan la frontera hasta siete veces» y productos que sólo se fabrican en un país para abastecer a los demás.

“Esta industria no puede funcionar sola”, afirmó, al reiterar que la complementariedad entre México, Estados Unidos y Canadá es lo que ha permitido consolidar al sector durante tres décadas.

También advirtió que América del Norte produce cerca de 17 millones de vehículos al año, casi la mitad de los más de 31 millones que fabrica China.

Por ello, dijo, “si no trabajamos juntos, si no fortalecemos la región, las otras regiones nos van a ganar”.

Garza recordó que EE.UU. ya lanzó una consulta específica sobre el sector automotriz para evaluar la aplicación de reglas de origen, mientras que México impulsa ajustes internos como la iniciativa aprobada en comisiones para imponer aranceles a vehículos terminados y fortalecer la producción nacional.

“Nosotros estamos a favor de que la Secretaría de Economía haya lanzado esta iniciativa (para imponer aranceles a productos asiáticos)”, señaló.

El presidente de la AMIA detalló que la industria también representa un gran motor económico en México, pues enfatizó que se fabrican alrededor de 11.000 vehículos diarios, lo que implica movilizar cerca de 1.000 camiones al día, además de miles de toneladas en autopartes.

“Este es un motor importantísimo de México”, sostuvo.

Pese a las tensiones políticas, Garza aseguró que la industria estadounidense y canadiense coincide en la necesidad de preservar el T-MEC. EFE

