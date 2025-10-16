Industriales urgen combatir corrupción, crimen organizado y contrabando en Paraguay

Asunción, 16 oct (EFE).- El presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte, urgió este jueves a combatir la corrupción, el crimen organizado, el «reverdecer del contrabando» y las que tachó como «torcidas sentencias judiciales», como una forma, consideró, de propiciar las inversiones y el fortalecimiento de la economía nacional.

«No podemos integrar plenamente al Paraguay en el contexto económico global mientras persistan trabas, corrupción y baja productividad», afirmó Duarte en la apertura de la primera Feria Empresarial del Paraguay (FEP), que se celebrará entre este jueves y el próximo domingo.

El dirigente llamó igualmente la atención sobre «torcidas sentencias judiciales y fiscales» que, advirtió, «debilitan la consolidación del Estado de derecho y de la economía de mercado».

«No podemos invitar a la inversión extranjera o propiciar que el capital nacional siga invirtiendo si primero no ponemos la casa en orden», alertó.

Duarte señaló que «la diplomacia presidencialista que se está implementando», en alusión a los viajes del mandatario Santiago Peña para promover al país, «rendirá sus frutos» en la medida en que se realicen «reformas necesarias e impostergables», entre ellas «eliminar corrupción, trámites y burocracia que -según dijo- solo sirven para esterilizar iniciativas».

También admitió que «alarma y duele que el crimen organizado» cobre vidas en Paraguay, en alusión al teniente coronel Guillermo Moral, asistente en la Suprema Corte de Justicia Militar, asesinado a tiros en Asunción el pasado 3 de octubre supuestamente por dos jóvenes, y pidió al Estado erradicar el sicariato.

Por otro lado, el empresario cuestionó la que consideró «indulgencia» de «las fuerzas del orden» que, opinó, han llevado a lo que llamó como un «reverdecer del contrabando».

En el mismo acto, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, afirmó que «desde el primer día» el presidente paraguayo dijo que «no se subirán los impuestos», ni «las cargas sociales» y aseguró que apostarán por las reformas necesarias para que el sector empresarial tenga la seguridad de que su inversión «va a tener un fruto».EFE

