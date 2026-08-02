Infantino, de tocar el cielo a su momento más bajo en solo dos semanas

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Hace dos semanas, Gianni Infantino se sentía pletórico por el éxito global del Mundial de Norteamérica. Pero apenas dos semanas después su presidencia en la FIFA está en el momento más complicado tras el fracaso de su proyecto de inversiones privadas en las competiciones.

Nada hacía prever esta gran crisis de liderazgo cuando el dirigente italosuizo corría por el escenario para sacar de escena al mandatario estadounidense, Donald Trump, justo antes de que los jugadores de España levantaran la Copa del Mundo, el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Durante ese torneo, Infantino fue impermeable a las críticas, se sintió intocable y disfrutó de lo que calificó como «el mejor Mundial de la historia».

Cuando menos, el más rentable, con casi 15.000 millones de dólares de ingresos generados y 6,6 millones de espectadores en los estadios, además de un récord de audiencias por televisión.

El exsecretario general de la UEFA, de 56 años, está sin embargo ahora sobre la cuerda floja, con más opositores que nunca y obligado a renunciar a un ambicioso plan para abrir el Mundial y otras competiciones de la FIFA a la inversión privada, una línea roja para gran parte de los actores del fútbol.

Solo hicieron falta unos días para esta caída en desgracia después de diez años de presidencia estable, desde el anuncio el martes de este proyecto hasta el fracaso del mismo tres días más tarde ante la falta de apoyos.

– Una caída rápida –

«No creo que hayamos asistido nunca antes a una caída tan rápida de un dirigente deportivo», declaró a la AFP el irlandés Michael Payne, antiguo responsable de marketing en el Comité Olímpico Internacional (COI).

«Hace apenas una semana, Infantino estaba en la cima de su gloria. Hoy nos preguntamos si llegará al final del mes. ¿Cómo ha llegado a eso? ¡Por un orgullo desmesurado!», añadió.

Antes de este episodio, Infantino había resistido bien ante las críticas, fueran por la organización de los Mundiales de Rusia 2018 o Catar 2022, por la concesión de sede de 2034 a Arabia Saudita, la ampliación de 32 a 48 equipos en el Mundial o la refundación del Mundial de Clubes.

También a los reproches relacionados con la Copa del Mundo 2026, bien fuera su cercanía personal con Trump, la instauración de unas controvertidas «pausas de hidratación» durante los partidos o el llamado «caso Balogun», la eliminación sorprendente de una suspensión a un futbolista estadounidense después de una llamada desde la Casa Blanca.

Incluso la idea de una nueva ampliación a 64 equipos en el Mundial está lejos de generar unanimidad, pero parecía en vías de conseguir los apoyos necesarios: según el diario inglés The Guardian, Infantino conservaba el respaldo de 200 federaciones de las 211 del total.

Pero el mapa ha cambiado ahora drásticamente en solo unos días.

Siempre según la prensa británica, los europeos de la UEFA y varios miembros de la Concacaf (confederación de América del Norte, Central y Caribe) contemplan ahora la posibilidad de presionar en favor de una dimisión o una moción de censura.

– «Liderazgo radiactivo» –

Para Terrence Burns, antiguo responsable de la estrategia de mercadeo en dos dosieres de candidatura para organizar el Mundial, la posición de Infantino es ahora «precaria», pero no irremediable, incluso aunque alguien decida dar el paso para ser su rival en las elecciones de la FIFA de marzo de 2027.

La UEFA, que agrupa a 55 federaciones, tiene el as bajo la manga de amenazar con un boicot, como hizo de manera «unánime» esta misma semana para acabar con el plan de Infantino.

Pero, recuerda Burns, en la votación a la presidencia las confederaciones no se manifiestan en bloque sino que cada federación conserva su poder de decisión.

En ese contexto, estima Burns, África y Oceanía podrían «decantar la balanza», debido a que han sido menos críticas con la gobernanza de Infantino y cuentan con numerosas federaciones que veían bien las promesas de aumento de recursos para el desarrollo de su fútbol.

«No hubo rival en 2019 y en 2023, ya que los candidatos serios no se presentan ante alguien que es imbatible. Creo que ese cálculo ha cambiado esta semana, antes de la fecha límite de presentación de candidaturas, fijada para el 18 de noviembre», defiende.

Según varios medios especializados, el canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, podría presentarse y tendría el apoyo de la UEFA.

Denunciando la gestión opaca de Infantino, tanto UEFA como Concacaf han sido firmes esta semana, apuntando hacia la necesidad de cambios profundos en la FIFA.

«Su liderazgo se ha vuelto radiactivo y, si se queda, habrá una guerra civil total en el fútbol mundial, con escisiones de las principales naciones y boicots. Se acabó», vaticinó Payne.

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