Infantino cede ante la rebelión del fútbol y retira su plan de inversión privada en la FIFA

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La FIFA dio marcha atrás este viernes y retiró su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales competiciones, tras la fuerte oposición de dirigentes y confederaciones de distintas regiones del mundo.

La propuesta que Gianni Infantino presentó el martes como una nueva vía para financiar el desarrollo del fútbol en el planeta terminó convertida, apenas cuatro días después, en un problema político para la FIFA.

La resistencia de las principales confederaciones, la dimisión de uno de los principales asesores del presidente y las críticas al proceso de consulta dejaron al proyecto sin el respaldo necesario para avanzar.

«Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante», dijo Infantino, al anunciar en un comunicado el final de la iniciativa.

Explicó que, tras escuchar atentamente las distintas opiniones, quedó claro que el proyecto había generado «divisiones de una naturaleza» que, independientemente del nivel de apoyo, «ya no responden al interés del objetivo planteado en primer lugar».

– Boicot de la UEFA –

La poderosa UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas y acumula 7 de los últimos 10 títulos mundiales masculinos, marcó el jueves el tono de la rebelión.

Rechazó por unanimidad la posibilidad de transferir a inversores privados una participación en la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA.

El organismo europeo llegó a advertir que ninguna de sus selecciones participaría en competiciones de la FIFA mientras la propuesta siguiera sobre la mesa.

La Concacaf, que reagrupa a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, se sumó al rechazo y la Confederación Asiática (AFC), que nuclea a 47 federaciones, fue todavía más lejos al advertir que la FFE no podía alcanzar «el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante».

La entidad asiática también reclamó una revisión urgente del sistema de gobernanza de la FIFA.

La Conmebol, que fue la última de las grandes confederaciones en pronunciarse, evitó fijar una posición definitiva, pero tampoco dio un espaldarazo al criticado proyecto.

La entidad sudamericana, que apoya la reelección de Infantino en 2027, dijo que había abierto consultas con las diez asociaciones que la integran, que incluye a las poderosas Argentina y Brasil, y pidió a la FIFA información y aclaraciones sobre el alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos de la FFE.

– Primera cabeza que rueda –

El golpe más cercano a Infantino llegó desde su propio entorno.

Carlos Cordeiro, principal asesor del presidente de la FIFA, presentó el viernes su dimisión y cuestionó la idea de incorporar capital privado.

«Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4.200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente», escribió el exbanquero estadounidense en LinkedIn.

La FIFA se había manifestado el viernes más temprano al defender el carácter consultivo de la propuesta. «Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría», aseguró en un comunicado, en el que prometió mantener una consulta «abierta y democrática».

El organismo había insistido en que las 211 federaciones debían contar con información suficiente para pronunciarse con base «en hechos probados» y lamentó la difusión de «información inexacta publicada en los medios de comunicación».

Según la FIFA, los inversores privados tendrían una participación minoritaria, de alrededor del 20%, mientras la organización aspiraba a recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

Entre los posibles inversores aparecía Thrive Eternal, fondo creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. El presidente estadounidense es cercano a Infantino.

– «Especie de chantaje» –

La FIFA sostuvo reiteradamente que conservaría el control exclusivo de la empresa y «la autoridad exclusiva» sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y los reglamentos.

Destacó también que las 211 asociaciones podrían recibir además un bonus extraordinario de 20 millones de dólares a principios de 2027.

«Es una especie de chantaje», afirmó la presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, quien consideró que la FIFA «no necesita ese dinero».

El primer ministro británico, Andy Burnham, en cambio, afirmó que Infantino «es la persona equivocada» para dirigir la FIFA y calificó la FFE como «una propuesta escandalosa».

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