Infantino reitera a Sheinbaum la confianza de la FIFA en México como sede del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este jueves en una llamada telefónica con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum que hay plena confianza en México como sede del Mundial de fútbol 2026.

La conversación se produjo luego de que varias localidades mexicanas fueran sacudidas por hechos violentos tras la muerte, el pasado domingo como resultado de un operativo militar, de un poderoso capo del narcotráfico.

«Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí», escribió Infantino en la red social Instagram, en la que compartió una fotografía con la mandataria tomada durante la ceremonia del sorteo para al torneo, en diciembre pasado.

«Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país», publicó Sheinbaum en X.

El martes, la presidenta descartó que existan riesgos para los aficionados que viajen a México para la justa deportiva, en especial a Guadalajara, que junto con la capital federal y Monterrey serán las sedes mundialistas.

Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste), quedó paralizada por la violencia desatada tras confirmarse la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias «El Mencho».

El capo era líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, cuyas células lanzaron acciones coordinadas en 20 de los 32 estados que conforman México para bloquear carreteras, incendiar comercios y atacar instalaciones oficiales con saldo de más de 70 muertos.

