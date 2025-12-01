Inflación anualizada de Perú bajó a 1,23 % en noviembre, la más baja en tres años

Lima, 1 dic (EFE).- La inflación anualizada en Perú (diciembre 2024 a noviembre 2025) bajó a 1,23 % en noviembre último, el índice más bajo en los últimos tres años, a la par con la inflación mensual de 0,01 % en el penúltimo mes del año, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La inflación acumulada en lo que va del año se mantuvo en 1,08 %, por segundo mes consecutivo, debido al ínfimo movimiento de precios de noviembre, a nivel nacional.

El índice anualizado fue casi la mitad del de 2024 (2,06 %) y un tercio del de 2023 (3,79 %).

De acuerdo al informe mensual del INEI, hubo retroceso en los precios de los servicios de Comunicaciones (-0,86 %), y Alojamiento, agua, electricidad, gas (-0,40 %).

Por otro lado, los incrementos de precios surgieron en Restaurantes y hoteles (0,16 %), Bienes y servicios diversos (0,16 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,12 %), Salud (0,11 %), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,09 %).

Asimismo, en los precios de Prendas de vestir y calzado (0,08 %), Recreación y cultura (0,05 %), Muebles, artículos para el hogar (0,02 %), Transporte (0,01 %) y Educación (0,01 %).

A su vez, la inflación mensual de noviembre en la ciudad de Lima, la capital de Perú que concentra a un tercio de la población nacional, subió a 0,11 %, mientras que la acumulada bajó a 1,26 % y la anualizada a 1,37 %.

Las tarifas de precios más altas en la capital estuvieron en los rubros de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,41 %), Restaurantes y Hoteles (0,19 %), Transporte (0,18 %), y Bienes y Servicios Diversos (0,18 %).

De acuerdo a las ciudades del país, al menos 19 grandes urbes registraron inflaciones negativas en noviembre último, entre ellas Arequipa (-0,46 %), Iquitos (-0,40 %), Moyobamba (-0,36 %), Tumbes (-0,34 %), y Cusco (-0,34 %).

En tanto, las urbes que registraron índices inflacionarios más altos fueron Puerto Maldonado (0,21 %), Huancavelica (0,14 %), Lima (0,11 %) y Huaraz (0,10 %).EFE

