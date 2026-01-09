Inflación china aumentó un 0,8 % en diciembre, máximo de tres años, pero cerró 2025 plana

Shanghái (China), 9 ene (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 %, su máximo en casi tres años, finalizando así el ejercicio 2025 en los mismos niveles con el que cerró el anterior, según datos oficiales divulgados hoy.

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan un aumento de 0,1 puntos con respecto a la lectura de noviembre y suponen la marca más alta desde febrero de 2023, aunque no cumplen con las expectativas de los analistas, que esperaban que acelerase todavía más, hasta un 0,9 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que en diciembre moderó su caída desde un 2,2 % interanual hasta un 1,9 %, la menos acusada desde mediados de 2024. EFE

