Inflación de EEUU se desacelera en junio por caída de precios de la gasolina

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La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y con la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, la mejora podría ser pasajera.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7% en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Analistas anticipaban un aumento del 3,8%, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía más que compensó los aumentos en vivienda y alimentos.

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.

Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

La guerra, impopular en Estados Unidos, ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.

– «Cero tolerancia» a precios altos –

Ahora los ojos están sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, quien el martes aseguró que el banco central terminará con el sostenido «rebrote de la inflación».

Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Warsh dijo que los responsables de la política monetaria tienen «cero tolerancia» con la persistencia de los precios altos.

Los legisladores estadounidenses cuestionaron a Warsh sobre el progreso en disminuir la inflación, entre otros asuntos.

Por su parte, los mercados están atento a pistas de que la Fed planee subir las tasas de interés a finales de este año, pese a la constante presión de Trump para que las recorte.

Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0%, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años.

Al ser interrogado el martes de si actuaría según los deseos de Trump o guiado por las señales de la información económica, Warsh dijo: «Mi compromiso es acatar la ley y seguir los datos, guiarnos por nuestro mejor juicio».

«Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado», añadió Warsh en sus declaraciones iniciales ante la comisión.

La Fed también monitorea los efectos de las inversiones en IA en la inflación y en el mercado laboral, dijo.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a Fox News que los datos del martes consistían en el «absolutamente mejor informe de inflación que hemos visto en unos seis años».

Restó importancia a las disrupciones previstas por el conflicto en Medio Oriente, y dijo que el camino hacia unos precios más bajos de la gasolina en Estados Unidos solo había sufrido «un pequeño tropiezo» por Teherán.

El IPC disminuyó 0,4% entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.

Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron un 0,2% mensual.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6% interanual.

Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.

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