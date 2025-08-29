Inflación de la energía en Latinoamérica bajó en junio a 1,26 % tras tres meses al alza

Quito, 28 ago (EFE).- El índice interanual de la inflación de la energía en Latinoamérica cayó en junio por primera vez en tres meses al registrar un 1,26 % tras haber llegado a 1,55 % en mayo, de acuerdo al reporte publicado este jueves por la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).

El informe indica que los precios de la energía en Latinoamérica y el Caribe son 1,26 % más altos que hace dos meses, una tasa inferior a la registrada en junio de 2024, cuando este índice llegó a 2,26 %.

La inflación mensual en junio fue de 0,05 %, superior al 0 % que se registró en mayo.

Este comportamiento responde a que la mitad de los 20 países analizados han experimentado una inflación positiva o nula.

La inflación total mensual mantiene su tendencia a la baja iniciada en marzo, con una caída de 0,29 % en abril a 0,22% en junio.

Los precios internacionales del petróleo crudo, gas natural y carbón mineral tuvieron un comportamiento a la baja en junio, con cifras por debajo de los valores de enero de 2023, pero en América Latina y el Caribe la tendencia fue distinta, ya que los precios en junio fueron 8,9 % más altos que en enero de 2023.

La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. EFE

