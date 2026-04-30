Inflación de Portugal sube al 3,4 % en abril impulsada por el precio de los combustibles

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Lisboa, 30 abr (EFE).- La inflación de Portugal registró un aumento interanual del 3,4 % en abril, siete décimas porcentuales más que lo registrado en el mes anterior, «principalmente explicado por el aumento del precio de los combustibles», informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La entidad precisó en un comunicado, con datos provisionales, que la inflación subyacente, que excluye los alimentos no procesados y la energía, registró una variación del 2,2 %, dos décimas porcentuales más que en marzo.

Los precios de los productos energéticos crecieron un 11,7 % (en marzo subieron el 5,7 %), mientras que los de los alimentos no procesados registraron una subida interanual del 7,5 % (6,4 % el mes anterior).

Si se compara con marzo la variación del índice de precios al consumidor (IPC) fue del 1,4 % (en marzo fue del 2 % y en abril de 2025 fue del 0,7 %).

Por otro lado, el INE estima que la variación media en los últimos doce meses es del 2,4 %, una décima más que hace un mes.

El índice armonizado de precios al consumidor (IHPC), usado para comparar las cuentas de los países miembros de la Unión Europea, registró una variación interanual del 3,3 %, seis décimas más que en marzo. EFE

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