Inflación en la eurozona podría superar el 6 % por bloqueo en Ormuz, según Banco de Italia

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Roma, 29 may (EFE).- El gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, advirtió este viernes de que la inflación en la eurozona podría superar el 6 % en el peor de los escenarios derivados del conflicto en el Golfo Pérsico, y descartó una «pronta normalización» de los precios del petróleo y del gas.

Durante la presentación de las consideraciones finales del Informe Anual de la institución, Panetta afirmó que la crisis en Oriente Medio ha modificado «dramáticamente» el escenario económico global y elevado los riesgos para el crecimiento y la estabilidad de precios.

El gobernador explicó que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado problemas de suministro y fuertes aumentos en los precios de las materias primas energéticas, con efectos directos sobre la inflación y los precios al consumo.

Incluso en caso de una rápida resolución del conflicto, consideró «improbable una pronta normalización» de las cotizaciones del petróleo y del gas, lo que, a su juicio, reduce las posibilidades de un descenso rápido en los precios de los carburantes.

Panetta subrayó además la necesidad de evitar que la crisis energética derive en una inflación persistente, y alertó del riesgo de una espiral entre precios y salarios.

«Hay que evitar una espiral ascendente entre precios y salarios porque, una vez que comience, sería perjudicial y costoso eliminarla», afirmó.

En los escenarios más desfavorables, añadió, «una prolongación del conflicto y nuevos daños a las infraestructuras energéticas del Golfo podrían restar en conjunto un punto porcentual al crecimiento en el bienio 2026-2027».

Ante este contexto, aseguró que el Banco Central Europeo (BCE) «actuará con la rapidez y la medida necesarias» para impedir que la crisis se traduzca en inflación persistente, aunque admitió que la incertidumbre actual podría requerir una «recalibración» de la política monetaria.

Panetta describió la economía mundial como un escenario «frágil», expuesto a riesgos «más numerosos, más interconectados y más difíciles de gobernar» que en el pasado.

En un contexto marcado por elevadas deudas públicas y vulnerabilidades en el sector financiero no bancario, recordó que «incluso crisis circunscritas pueden generar efectos en cascada» sobre los mercados globales.

Por último, también se refirió a los retos tecnológicos de Europa y sostuvo que la inteligencia artificial representa el motor de la actual revolución tecnológica, por lo que defendió una intervención pública que acompañe la transformación económica y productiva del continente. EFE

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