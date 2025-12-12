The Swiss voice in the world since 1935
Inflación española se modera una décima en noviembre hasta el 3 % pero los alimentos suben

Madrid, 12 dic (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) de España se moderó una décima en noviembre pasado, hasta el 3 % interanual (doce últimos meses), por el abaratamiento de la electricidad.

Sin embargo, la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por el encarecimiento de aceites y otras grasas, leche, queso y huevos.

El Instituto Nacional de Estadística confirmó este viernes los datos de precios adelantados hace dos semanas relativos a noviembre, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6 %, una décima más que el mes anterior.

La moderación del IPC general se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa interanual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7 %, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida de un año antes. EFE

