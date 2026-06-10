Inflación estable en mayo en China ante la bajada en los precios de la energía

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Los precios al consumidor de China se mantuvieron estables en mayo, ante la tendencia a la baja en los precios de la energía, según cifras oficiales divulgadas el miércoles.

Al mismo tiempo, la creciente demanda de productos tecnológicos ligados a la inteligencia artificial provocaron un aumento en los precios de fábrica por tercer mes consecutivo.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, alcanzó 1,2% interanual en mayo, el mismo nivel que abril, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra se mantuvo debajo de la meta inflacionaria del gobierno, de 2% para el año.

En la medición mensual, el IPC cayó 0,1% en mayo, lo que revirtió el aumento de 0,3% de abril, «principalmente debido a los cambios en los precios de la energía y los servicios», indicó en un comunicado Dong Lijuan, estadístico de la ONE.

Citó el caso de la gasolina, que había subido 12,6% en abril, mientras que en mayo bajó 0,3%.

En tanto, el índice de precios al productor, que mide la inflación mayorista, alcanzó 3,9% interanual, por encima del 2,8% de abril.

Se trata del aumento más acelerado desde julio de 2022, cuando alcanzó 4,1% interanual.

El aumento se debió «a factores como el incremento de la demanda en algunas industrias nacionales y la transmisión de las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas», explicó Dong en el comunicado.

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