Inflación interanual de Colombia se sitúa en 5,18 % en septiembre

Bogotá, 7 oct (EFE).- La inflación interanual de Colombia se ubicó en 5,18 % en septiembre, 0,63 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo período del año anterior, cuando fue del 5,81 %, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,18 % se explica principalmente, según el DANE, por la variación anual de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En ese sentido, el organismo dijo que la división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,47 %, «siendo esta la mayor variación anual».

También contribuyó al incremento la división Educación, que tuvo una variación anual de 7,29 % y que es la segunda mayor variación anual.

Por otro lado, el DANE también informó que la inflación mensual en septiembre de este año subió al 0,32 % y la acumulada en lo corrido del año se ubicó en un 4,55 %.

«Variación mensual, septiembre de 2025: 0,32 %, por encima del 0,24 % que reportamos hace un año. Variación año corrido, es decir, de enero hasta septiembre: 4,55 %, casi la misma que reportamos hace un año: 4,58 %. Y la variación anual, 5,18 %, ligeramente por debajo del 5,81 % que estábamos reportando hace un año», resumió la directora del DANE, Piedad Urdinola, durante la presentación de las cifras.

Los resultados van en línea con las proyecciones de los analistas, quienes apuntaban a que el indicador tendría una leve aceleración al cierre del mes pasado.

La inflación de cierre de año es el piso de las negociaciones del salario mínimo para 2026, aunque el Gobierno ha planteado la posibilidad de hacer un incremento por encima de la inflación, lo que ha sido rechazado por los empleadores que alegan una escalada en el costo de las nóminas.

El pasado 30 de septiembre, el Banco de la República (emisor) mantuvo inalterada la tasa básica de interés en el 9,25 %, nivel vigente desde abril, en una postura «cautelosa» ante las expectativas de inflación al alza. EFE

