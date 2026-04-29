Influyente ex primer ministro tailandés será excarcelado el próximo mes

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El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, figura clave de la política del país en las últimas dos décadas y condenado por corrupción, será excarcelado el próximo mes, anunció el miércoles la administración penitenciaria.

El magnate de las telecomunicaciones se erigió en los últimos 20 años como un rival acérrimo de la élite tailandesa, afín al ejército y la monarquía, que lo veía como una amenaza al orden tradicional de este reino del sureste asiático.

Su partido Pheu Thai ha sido la formación política más exitosa de Tailandia en este siglo, y su familia Shinawatra ha dado cuatro primeros ministros en los últimos años y ha contado con un amplio apoyo de la población rural.

Encarcelado desde septiembre, el exmandatario será liberado el 11 de mayo y «tendrá que cumplir con todas las condiciones» hasta el fin de la condena de un año, como llevar un localizador electrónico, señaló el departamento penitenciario.

Thaksin ejerció de primer ministro entre 2001 y 2006, pero marchó al exilio cuando un golpe militar interrumpió su segundo mandato.

No volvió hasta 2023 a su país, donde fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción y abuso de poder.

En vez de entrar en prisión, fue ingresado en una habitación privada en un hospital y la sentencia le fue reducida a un año por indulto real.

Pero la Corte Suprema decretó en septiembre que el tiempo en el hospital no contaba como condena y lo mandó a cárcel para cumplir con su año de sentencia.

El departamento penitenciario explicó que la edad del político, 76 años, y el hecho de que le quede menos de un año de pena influyeron en la decisión de liberarlo.

La medida llega en un momento delicado para su partido Pheu Thai, que encajó su peor resultado histórico en las elecciones de febrero.

No obstante, entró en la coalición de gobierno del primer ministro conservador Anutin Charnvirakul, lo que deja abierta la posibilidad de un regreso a la política del exmandatario.

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