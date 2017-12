Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Supercomputadora suiza, tercera más veloz del mundo 20 de junio de 2017 - 13:59 La supercomputadora suiza ‘Piz Daint’ ocupa el tercer lugar mundial por su potencia, precedida por dos ordenadores chinos, según la clasificación de la conferencia internacional del ramo de Fráncfort. Los resultados se dieron a conocer dos semanas después de que ‘Piz Daint’ -nombre tomado de una cumbre suiza cercana a la frontera italiana - produjera en Zúrich una de las simulaciones más grandes del universo. Operada por el Centro Nacional de Supercomputación Suizo (CSCS), en Lugano, el ordenador ha sido el más rápido en Europa desde 2013. Sin embargo, una mejora introducida a finales del año pasado, con un presupuesto de 40 millones de francos financiados por la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, triplicó su velocidad y la catapultó al tercer lugar con una velocidad teórica superior de 25,3 petaflops. Los sitios principales correspondieron a las máquinas chinas ‘Sunway TaihuLight’ (93 petaflops) y ‘Tianhe-2’ (33.9 petaflops). Estados Unidos, que perdió su ubicación entre los tres primeros, contempla una serie de actualizaciones para finales de este año. ¿Para qué sirve? Maria Grazia Giuffreda, química informática del CSCS, manifestó a swisinfo.ch su agrado por la clasificación, pero advirtió que había que seguir adelante. “Ofrecemos una herramienta a nuestros científicos”, dijo. La computadora es utilizada principalmente por científicos de todo el país, especialmente del ETH de Zúrich. Lo más importante, agregó, es que “queremos tener un nivel de ciencia excepcional”. La supercomputadora, inicialmente financiada por el Estado suizo, tiene varias funciones. Además de la reciente simulación del universo, que ayudará a investigar la materia oscura, ‘Piz Daint’ también ha procesado datos sobre la humedad a lo largo de una década para crear modelos capaces de predecir futuros patrones de tormentas. Científicos de otras áreas han solicitado igualmente el empleo de máquinas semejantes para el procesamiento de datos que recreen los ambientes en los cuales se reproducen enfermedades como el Alzheimer y la fiebre del dengue. Para explicar la potencia de una máquina de más de 20 petaflop, Giuffreda señala que “lo que la ‘Piz Daint’ puede procesar en un día, lo que una computadora portátil estándar tardaría 900 años”. La nueva carrera espacial En cuanto a la supremacía actual de las computadoras chinas, Giuffreda comenta que “todo es posible con recursos ilimitados”. La posesión de las computadoras más potentes del mundo es también una cuestión de prestigio, dice: “China está haciendo esto para estar entre los primeros 500”. ​​​​​​​