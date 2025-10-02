Informe acusa a China y Rusia de campañas de injerencia durante las elecciones canadienses

Toronto (Canadá), 2 oct (EFE).- China, Rusia, y en menor medida India y Pakistán, realizaron actividades para interferir en las elecciones generales canadienses celebradas en abril de este año, según un informe divulgado este jueves por las autoridades canadienses.

El informe, realizado por un grupo formado por los servicios de inteligencia del país, las fuerzas de seguridad y altos funcionarios gubernamentales conocido como SITE, indicó que durante las elecciones generales del 28 de abril, se detectaron «actividades que eran consistentes con metodologías conocidas de injerencia extranjera».

En concreto, los servicios de inteligencia canadienses detectaron «una operación de información en internet» en la red social china WeChat que tenía como objetivo el primer ministro en funciones, Mark Carney, y su Partido Liberal.

También un candidato del opositor Partido Conservador de Canadá, Joseph Tay, sufrió una campaña de desprestigio por parte de China durante la campaña electoral.

Sobre Rusia, SITE dijo que observó esfuerzos para «utilizar sus redes en internet de manipulación de información e injerencia extranjeras».

Pero el informe también constató que ninguno de estos intentos de interferencia «tuvo un impacto material en la capacidad de Canadá para celebrar unas elecciones libres y justas».

Las autoridades canadienses denunciaron en 2024 que las elecciones generales celebradas en 2019 y 2021 sufrieron la injerencia de varios países, especialmente China.

En 2024, el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó directamente a China e India de injerencia en las elecciones de esos dos años. Ese mismo año, el informe de un comité parlamentario reveló que agentes de la India y China interfirieron en la campaña en la que el Partido Conservador eligió a Pierre Poilievre como líder de la formación política.

Otro dato del informe de SITE dado a conocer hoy indica que aunque en abril no se detectaron ciberataques a la infraestructura electoral del país, imágenes de destacados políticos del país fueron utilizadas en estafas con criptomonedas y otros fraudes.

En las pasadas elecciones, SITE mantuvo reuniones semanales con los medios de comunicación canadienses para alertar sobre actividades de desinformación y estableció relaciones de colaboración con plataformas como Facebook para alertar sobre las campañas de injerencia contra Carney y Tay. EFE

