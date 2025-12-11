Informe advierte que cambio climático podría aumentar en un 20% el hambre infantil en 2050

Ciudad de México, 11 dic (EFE).- El hambre y la malnutrición infantil podrían aumentar en un 20 % para 2050 debido al cambio climático, advierte el nuevo Hungry Futures Index de World Vision, que analizó 84 planes climáticos nacionales y concluye que ocho de cada diez no abordan adecuadamente estos riesgos para la niñez.

Según el estudio, el hambre infantil solo se menciona en el 18 % y la malnutrición infantil apenas en el 11 % de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y de los planes nacionales de adaptación (PNA), instrumentos clave del Acuerdo de París para reducir emisiones y planificar cómo los países se adaptarán a sus impactos del cambio climático.

Esta omisión “es como descuidar el efecto directo que esto va a tener en la sobrevida de los niños y las niñas”, afirmó Mishelle Mitchell, directora regional de Relaciones Externas e Incidencia de World Vision en Latinoamérica y el Caribe.

Además, describe esta acción como una “cadena de riesgos” en la que el aumento de temperaturas incrementa la incidencia de enfermedades como la malaria y el dengue, reduce cultivos y empuja a las familias al hambre.

“Cuando el cambio climático ocasiona la pérdida de cultivos para subsistencia, como el maíz o el frijol (…) e interrumpe los ciclos de producción, aumentan el hambre y la malnutrición”, señaló.

En Centroamérica, citó el caso de Guatemala, “donde el 50 % de los niños menores de 5 años sufren de malnutrición crónica”, una situación “exacerbada por el cambio climático”.

A ello se suma el regreso de enfermedades que se creían controladas. En Iquitos, en la Amazonía peruana, relató, World Vision trabaja apoyando a funcionarios de salud ante “un repunte de casos de malaria y también de fiebre amarilla precisamente por ese incremento de las temperaturas”, señala.

Hambre climática y justicia climática

El Hungry Futures Index también subraya la dimensión de justicia climática, donde las comunidades que menos han contribuido a la crisis son las que más la padecen. “Las poblaciones más pobres están tratando de sobrevivir y es injusto recargarles con la responsabilidad de mitigar y adaptarse”, denunció la directiva.

Aunque existen fondos internacionales para el clima, Mitchell lamenta que “muchos de los recursos y de los fondos que existen no están llegando a las comunidades más afectadas”, donde viven muchos de quienes están en mayor riesgo.

Por lo que reiteró que World Vision insiste en mantener el compromiso global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados celsius. “Hay que mantener ese límite a toda costa. Eso es un tema de supervivencia a nivel global”, dijo.

Niños fuera de los planes climáticos En el informe se señala que, pese a que el Acuerdo de París reconoce a la niñez como agentes de cambio, solo el 58% de las NDC menciona su participación en el diseño o implementación de planes climáticos, y únicamente Chad y Camboya han asumido un compromiso completo para incluirla.

World Vision ha impulsado procesos de participación infantil en varios países, como las “mini COPS” realizadas en Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, donde “participaron redes de niños, niñas y adolescentes” aportan propuestas y recomendaciones a los planes nacionales, relató Mitchell.

También destacó el ejemplo de Guatemala, cuyo gobierno incluyó “a una niña en la delegación oficial a la COP30”. La organización aspira a que se formalice la participación de más niños y niñas en las delegaciones oficiales y procesos preparatorios. Sin embargo, advierte que estos avances aún son excepciones en un panorama donde la niñez sigue siendo marginal en los documentos oficiales.

“El no integrar compromisos específicos que aseguren la inclusión y participación activa de la niñez es desconocer los problemas que los aquejan”, afirmó. “Es desconocer que producto del cambio climático millones de niños y niñas van a morir justamente de hambre, que millones (…) no van a obtener el pleno desarrollo al que tienen derecho porque están malnutridos, o sufren de enfermedades que exacerba el cambio climático”.

Mitchell insiste en que la crisis climática no puede seguir discutiéndose sin ellos, puesto que “no puede ser que los adultos tomen las decisiones y las próximas generaciones pongan los muertos”, sentenció.

La Agencia EFE contó con el apoyo de World Vision para la difusión de este contenido.