Discriminação racial persiste no trabalho e na escola

Racial discrimination prevalent at work and school

Discriminación racial en escuelas y oficinas 08 de abril de 2019 - 11:04 Un total de 278 casos de discriminación por motivos de color, etnia y religión fueron registrados en 2018, un 10% menos que en 2017, de acuerdo con un informe publicado este lunes por la Comisión Federal contra el Racismo y la organización humanrights.ch. Las razones de la disminución son muy diversas y las cifras no se pueden utilizar para hacer declaraciones generales sobre la discriminación racial en el país, advirtieron los autores del informe 2018. Según la Comisión Federal contra el Racismo y el grupo humanrights.ch, como en años anteriores, muchos de los casos denunciados se produjeron en lugares de trabajo y en escuelas, guarderías o en centros de educación superior. Los abusos verbales son la principal forma de discriminación racial, mientras que la xenofobia es el motivo que se denuncia con más frecuencia, seguida de la hostilidad contra las personas de color. El informe advierte que es poco probable que los datos, recopilados por 24 centros de asesoramiento en toda Suiza, muestren el alcance total de la discriminación en el país. Además de los 278 casos investigados, los centros registraron otros 108 sin pruebas suficientes.