Informe concluye fallas y omisiones en tragedia de Voepass que dejó 62 muertos en Brasil

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Brasilia, 23 jul (EFE).- El informe final sobre el accidente del avión de Voepass, ocurrido el 9 de agosto de 2024 y que dejó 62 muertos, identificó fallas operacionales y de mantenimiento, entre ellas anomalías en el sistema de deshielo, que contribuyeron a la tragedia, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluyó que la aeronave fue operada con una falla en el sistema de deshielo que no quedó registrada oficialmente y que la tripulación no ejecutó los procedimientos previstos ante las alertas de pérdida de rendimiento del avión.

El organismo de la Fuerza Aérea Brasileña también determinó que la aeronave no debió realizar el vuelo accidentado debido a una avería en el limpiaparabrisas derecho y a la previsión de lluvia durante el trayecto.

Durante la presentación del informe, el teniente coronel Paulo Fróes, del Cenipa, afirmó que la investigación identificó una «cultura organizacional que normaliza prácticas fuera de los patrones» dentro de la empresa, marcada por la informalidad y por la falta de registro de fallas que permitía mantener las aeronaves en operación.

Fróes señaló que entre los factores que contribuyeron al accidente estuvieron las fallas en el sistema de deshielo, la exposición a condiciones severas de formación de hielo, anomalías en la coordinación de cabina, decisiones inadecuadas de la tripulación y deficiencias en la gestión de riesgos de la compañía.

Según el informe, la acumulación de hielo provocó una pérdida de rendimiento de la aeronave y contribuyó a la pérdida de control del avión.

La tripulación no aplicó los procedimientos previstos ante las fallas del sistema de deshielo ni ante los sucesivos avisos de degradación del rendimiento durante el vuelo.

El Cenipa analizó 1.206 vuelos realizados por la aeronave entre agosto de 2023 y el día del accidente y concluyó que cerca del 30 % presentó algún tipo de incidencia.

El organismo también señaló como factor contribuyente la actuación de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), al considerar que sus procesos de supervisión y gestión de riesgos no fueron suficientes para identificar y controlar vulnerabilidades operacionales de la compañía.

El accidente ocurrió cuando un avión ATR 72-500 de Voepass que cubría la ruta entre la ciudad de Cascavel, en el estado de Paraná, y el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo cayó en el municipio de Vinhedo, en el interior del estado paulista.

Las 62 personas a bordo -58 pasajeros y cuatro tripulantes- murieron.

El Cenipa aclaró que su investigación tiene carácter preventivo y no busca establecer responsabilidades civiles o penales.

La Policía Federal mantiene una investigación para determinar si hubo delitos relacionados con el accidente.

Tras la tragedia, la ANAC suspendió las operaciones de Voepass en marzo de 2025 y, tres meses después, revocó el Certificado de Operador Aéreo (COA) de la compañía, impidiéndole continuar con vuelos comerciales. EFE

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