Los medios suizos en riesgo de uniformidad Marguerite Meyer, gráficos Kai Reusser 23 de octubre de 2018 - 14:28 El panorama de los medios suizos de comunicación mantiene su alta calidad, pero su concentración es “preocupante”. Los ingresos por publicidad de las publicaciones en línea caen en picada en provecho de Google, Facebook y otros, mientras que las redacciones observan la fuga de sus talentos. Esta evolución no augura nada bueno para la democracia, según un estudio anual. El hecho de que Suiza sea un país pequeño con varios idiomas y fuertes características regionales es una oportunidad. Pero para la prensa, plantea desafíos. Así lo indica la más reciente edición de ‘Calidad de Medios’, publicación anual del Instituto de Investigación para la Esfera Pública y la Sociedad (fög) de la Universidad de Zúrich. Los datos de 2018 muestran que los gigantes de la tecnología global como Google y Facebook dominan el mercado de la publicidad en línea. Como resultado ha aumentado la concentración de los medios de comunicación, con solamente algunos actores compartiendo el paisaje suizo. Google atrae dos tercios de los ingresos publicitarios En el pasado, los periódicos obtenían una parte sustancial de sus ingresos de los anuncios en sus páginas. Pero en los últimos diez años, este maná se ha reducido casi a la mitad. Hoy en día, la mayoría de los anuncios se publican en Internet. Google es el principal beneficiario de esa situación. En 2017, el motor de búsqueda obtuvo ingresos por 2 100 millones de francos en el mercado suizo con la publicidad en línea, lo que representa dos tercios del total. En comparación, la proporción de anuncios que aparecen en las plataformas de medios, registrada en el gráfico siguiente como “publicidad en pantalla”, parece muy baja: solamente 210 millones. Sin embargo, son los editores de periódicos los que suministran el contenido que los lectores encuentran a través de Google. Contrariamente, los anunciantes firman sus contratos con el motor de búsqueda. En otras palabras, los medios de comunicación pagan para crear contenido y Google recibe los beneficios. En 2017, el gigante californiano ganaba más en Suiza que todo el sector de los medios de comunicación del país. Un desarrollo problemático para la democracia Como resultado de esta evolución, los medios deben reducir sus costos. Entre 2011 y 2016, se perdieron 3 000 puestos de trabajo en el sector. Eso conduce a una verdadera fuga de cerebros. Los periodistas optan por trabajar por cuenta propia o por dedicarse a las relaciones públicas o el cabildeo. Y en los próximos años se espera una importante reducción, especialmente en la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR/SRG, matriz de swissinfo) y en la agencia suiza de noticias ATS. Se trata de una evolución que los autores del anuario consideran problemática para la democracia. Además, existe una concentración de los medios de comunicación considerada “preocupante” por los mismos autores. Las principales editoriales compran cada vez más medios de comunicación locales para hacerse de más partes de un pastel publicitario ferozmente disputado. Por otra parte, los editores reagrupan cada vez más sus redacciones y difunden los mismos artículos en diferentes publicaciones. El año pasado, por ejemplo, más de la mitad de los textos sobre política suiza aparecieron en al menos dos periódicos. Para los autores del anuario, esto afecta a la competencia entre las redacciones y socava la diversidad de opiniones en la prensa, lo que es especialmente grave en temas políticos como los debates previos a las votaciones populares. SWI swissinfo.ch es una unidad de empresa de la SSR/SRG la cual le proporciona la mitad de su proyecto. La otra procede de la Confederación.