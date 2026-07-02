Informe del Congreso denuncia que Trump se apropió de festejos del 250 aniversario de EEUU

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Washington, 2 jul (EFE).- Un informe del Congreso de Estados Unidos publicado este jueves denuncia que el presidente Donald Trump se ha apropiado indebidamente de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país para servir a su «ideología política y sus proyectos personales».

El informe, titulado «De la vanidad a la locura: cómo la Casa Blanca engañó al pueblo estadounidense privándolo de su 250 aniversario», apunta a una red de corrupción y fraude aprovechando los actos de la conmemoración de la independencia.

En 2016, el Congreso creó la comisión del 250 aniversario de Estados Unidos, una fundación sin ánimo de lucro y no partidista llamada America250 Foundation, para planificar las celebraciones nacionales de forma imparcial y que llegaran a todos los ciudadanos.

Cuando la dirección de America250 se resistió a las presiones de la Casa Blanca, que pretendía interferir en la organización de los actos, la administración Trump creó Freedom 250 como alternativa a la fundación oficial.

Según denuncia el informe, algunos donantes que iban a aportar dinero a America250 fueron redirigidos a la organización de la Casa Blanca, ya que se les proporcionaron números de ruta y cuenta bancaria de este última.

Para proteger la identidad de los denunciantes que colaboraron con la investigación, el informe no desvela el nombre de los donantes.

«Este supuesto ‘informe’ no es más que una difamación partidista de políticos que prefieren sembrar la división en lugar de celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos junto con el resto del país», declaró en un comunicado Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, en respuesta al reporte.

Los demócratas del Congreso acusan a Freedom 250 de trabajar para privar a America250 de fondos, citando ejemplos de aliados de Trump que presionan a los donantes para que desviaran fondos de la iniciativa bipartidista, según denuncia The Washington Post.

El informe también denuncia que algunos aliados de Trump intentaron desviar el dinero público destinado a America250, incluyendo 75 millones de dólares de fondos asignados por el Congreso. EFE

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