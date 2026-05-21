Informe demócrata sobre la derrota en 2024 apunta a que Biden no «posicionó» a Harris

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Washington, 21 may (EFE).- El Partido Demócrata publicó este jueves un análisis sobre la campaña electoral de 2024 y los motivos en los que fallaron para perder la contienda electoral y apuntan a que la Casa Blanca del expresidente Joe Biden no «posicionó» políticamente a Kamala Harris.

«La Casa Blanca no preparó ni posicionó a la vicepresidenta. Si la Casa Blanca hubiera explorado y evaluado maneras de aprovechar la influencia de Kamala Harris al inicio de la administración, tal vez habría mejorado la posición del presidente y, sin duda, podría haberla ayudado a prepararse para liderar la candidatura», asegura el informe.

Las causas por las que se perdieron las elecciones frente a Donald Trump han sido objeto de debate demócrata desde noviembre de 2024 y se esperaba con mucho interés la publicación de este análisis interno.

El informe se publicó «para garantizar la máxima transparencia», según indicó el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Ken Martin, que se ha enfrentado a meses de críticas por la decisión previa de mantenerlo en privado.

El motivo de no publicarlo fue, según Martin, no agitar más las tensiones internas que ya existían entre los demócratas que estaban inmersos en una profunda crisis tras la derrota de 2024 ante Trump.

Sin embargo, las victorias en los últimos meses de los demócratas en las urnas, especialmente la alcaldía de Nueva York y la gobernación de Virginia, han animado al DNC a hacer públicas estas conclusiones.

Además de los fallos que se pudieran cometer en la campaña para las elecciones de 2024, el informe reconoce que desde la victoria del expresidente Barack Obama en 2008 «los demócratas han perdido terreno en todos los niveles de gobierno y han desaprovechado oportunidades para invertir en los estados».

El texto pide que se preste más atención a los votantes de la «América profunda» y del Sur.

El análisis, en un ejercicio de autocrítica, concluye que el Partido Demócrata y sus candidatos han perdido la confianza de los votantes.

«Ante la desinformación y la información errónea, nuestros candidatos han demostrado ser incapaces de proyectar fortaleza, unidad y liderazgo, y los votantes se han alejado», asegura el informe. EFE

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