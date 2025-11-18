Informe en Australia alerta de la venta en línea de juguetes inseguros con pilas botón

Sídney (Australia), 18 nov (EFE).- La principal organización independiente de consumidores de Australia, Choice, reveló este martes que numerosos juguetes vendidos en plataformas en línea no cumplen con las normas obligatorias sobre pilas botón, lo que pone a los niños en riesgo de sufrir daños graves.

Investigaciones de Choice detectaron fallos de seguridad en productos vendidos por los gigantes del comercio electrónico Shein, AliExpress, Amazon y eBay, que podrían permitir que los niños accedan a las pilas, con riesgo de asfixia o graves quemaduras internas.

Desde 2020, tres menores han fallecido en Australia y se estima que al menos uno sufre lesiones graves cada mes por ingerir estas baterías.

Desde entonces, las autoridades australianas han retirado productos del mercado y sancionado a minoristas incumplidores, pero las plataformas internacionales han sido criticadas por no garantizar la seguridad de los juguetes que venden.

Australia dio un paso adelante en la protección de los niños el 22 de junio de 2022, cuando entraron en vigor las normas obligatorias de seguridad para productos con pilas botón.

Esta normativa establece que los fabricantes deben asegurar los compartimentos de las baterías, realizar pruebas internas y advertir en los envases sobre los riesgos de ingestión.

La legislación, pionera a nivel mundial, se aplica tanto a fabricantes como a minoristas, pero no alcanza a las plataformas en línea que actúan como intermediarios.

«Dichas plataformas continúan socavando la efectividad de estas normas al no garantizar que los productos que venden cumplan los estándares de seguridad», según afirmó Andy Kelly, subdirector de campañas y comunicaciones de Choice, en un comunicado.

La organización reclama ahora una regulación más estricta que prohíba la venta de artículos inseguros por cualquier empresa, incluyendo los mercados en línea.

La investigación de Choice se dio a conocer días después de que se retirara del mercado australiano arena para juegos infantiles que contenía amianto, un suceso que ha provocado el cierre temporal de varias escuelas en Australia y la vecina Nueva Zelanda. EFE

