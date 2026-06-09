Informe ONU: palestinos están atrapados entre las atrocidades de Israel y el miedo a Hamás

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Ginebra, 9 jun (EFE).- Los civiles palestinos están «atrapados entre las atrocidades masivas cometidas por las fuerzas y colonos israelíes y el gobierno basado en el miedo de Hamás», concluye un informe de la Comisión Internacional e Independiente para Palestina publicado este martes.

El documento de 18 páginas, que se debatirá la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, subraya que el Estado de Israel es el principal responsable de las acciones de los colonos en Cisjordania, mientras que las fuerzas afiliadas a Hamás están detrás de los actos cometidos por militantes palestinos en Gaza.

«Lo preocupantemente similar es la imposición deliberada de sufrimiento a la población civil palestina», destacó el jurista indio Srinivasan Muralidhar, quien este año sucedió en la presidencia de esta comisión de la ONU para Palestina a la jueza sudafricana Navi Pillay.

El informe denuncia un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, con al menos siete asesinados y 832 heridos en 2025, más del doble que el año anterior, «una tendencia que continúa en 2026 con ataques perpetrados a diario».

La violencia de los colonos en Cisjordania «funciona como un medio para aplicar la política del Estado israelí», ya que todos «trabajan hacia los mismos objetivos estratégicos, incluidos el mantenimiento de la ocupación y el afianzamiento de los asentamientos israelíes ilegales», concluye el texto.

En Gaza, el informe de la comisión identificó 249 casos de ejecuciones y violencia grave en 2024-2025, que dejaron al menos 108 muertos y 384 heridos, en los que Hamás estuvo implicado en aproximadamente 60 de esos incidentes, «incluidas dos ejecuciones públicas de 11 hombres».

Estos actos constituyen crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional, destacó el informe de la comisión, cuyo presidente dijo estar alarmado «por la gravedad y el carácter público de las medidas punitivas de Hamás en Gaza, que infligen un profundo trauma a una población civil ya severamente traumatizada».

Cuando la comisión estuvo presidida por Pillay, prestigiosa jueza que entre otras labores trabajó en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, sus informes concluyeron que Israel había cometido un genocidio en Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y al menos el 31 de julio de 2025. EFE

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