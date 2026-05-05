ING Bélgica paga 1,6 millones de euros para alejarse del caso del excomisario Reynders

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Bruselas, 5 may (EFE).- El banco ING Bélgica ha aceptado pagar una transacción penal de 1,6 millones de euros para extinguir las acciones judiciales en su contra en el caso de presunto blanqueo vinculado al exministro belga y excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, informó este martes el diario Le Soir.

La decisión se produce tras varios meses de investigación abierta a raíz de un aviso del Banco Nacional de Bélgica sobre operaciones potencialmente sospechosas no comunicadas a tiempo por la entidad, en el marco de informaciones periodísticas que apuntaban a posibles irregularidades.

La Fiscalía señala en particular centenares de depósitos en efectivo realizados entre 2001 y 2017, y a transferencias vinculadas a juegos de lotería entre 2017 y 2024, por un volumen conjunto superior al millón de euros, cuya detección y notificación generaron dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones antiblanqueo.

El pago, que constituye el máximo previsto para este tipo de infracción, pone fin a las acciones penales contra el banco sin que implique un reconocimiento de culpabilidad. No obstante, el caso sigue abierto respecto a dos personas físicas que ya no trabajan en la entidad y sobre las que la justicia aún debe pronunciarse.

Reynders, que ocupó el cargo de ministro de Finanzas (1999-2011), ministro de Asuntos Exteriores (2011-2019) y posteriormente comisario europeo hasta el 30 de noviembre de 2024, fue acusado formalmente el pasado mes de noviembre por supuesto blanqueo de dinero.

La justicia empezó a investigar al político liberal tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica, que detectaron transacciones sospechosas en las que había implicadas grandes sumas utilizadas para la compra de lotería electrónica.

El presunto esquema de blanqueo habría consistido en la introducción progresiva de dinero en efectivo a través de numerosos depósitos fraccionados durante años, combinados posteriormente con operaciones vinculadas a premios de lotería.

El pasado agosto salió a la luz, por otra parte, que la Fiscalía belga había abierto una investigación al banco ING en Bélgica por posible tráfico de influencias en el marco del caso de supuesto blanqueo de capitales. EFE

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