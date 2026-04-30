ING gana 1.556 millones en el primer trimestre, un 7 % más, y anuncia recompra de acciones

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Bruselas, 30 abr (EFE).- El banco neerlandés ING publicó hoy un beneficio neto de 1.556 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 6,9 % más interanual, impulsado por el crecimiento de los saldos de clientes, los ingresos por comisiones y las hipotecas, y anunció un plan de recompra de acciones de 1.000 millones de euros.

El resultado antes de impuestos ascendió a 2.258 millones de euros entre enero y marzo de este ejercicio, un 6,3 % más interanual y un 7,8 % por encima del cuarto trimestre de 2025, mientras que los ingresos totales crecieron un 3,3 %, hasta 5.823 millones, según informó este jueves la entidad en un comunicado.

ING destacó el aumento de los ingresos comerciales por intereses, que avanzaron un 7 %, hasta 4.060 millones, apoyados en el crecimiento de los préstamos y depósitos de clientes y en una mejora del margen sobre pasivos.

Los ingresos netos por comisiones crecieron un 13 %, hasta 1.236 millones de euros, tanto por la actividad minorista como por la banca mayorista, en un trimestre en el que el grupo captó 125.000 nuevos clientes móviles principales.

El consejero delegado del grupo, Steven van Rijswijk, señaló que el trimestre estuvo marcado por la incertidumbre geopolítica y macroeconómica, incluidos los riesgos para la seguridad energética en Oriente Medio, pero subrayó la «resiliencia» del negocio.

ING confirmó además sus previsiones para 2026 y 2027, con unos ingresos esperados de alrededor de 24.000 millones este año y una rentabilidad sobre capital tangible superior al 14 %. EFE

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