Ingenieros valoran acuerdo eléctrico entre estadounidense GE Vernova y Venezuela

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Maracaibo (Venezuela), 17 jun (EFE).- El Colegio de Ingenieros del estado venezolano de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) valoró este miércoles la firma del acuerdo de intenciones entre la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova y el Gobierno de Delcy Rodríguez para mejorar el sistema eléctrico del país, que sufre constantes fallas.

«Es un paso en la dirección correcta, contar con General Electric para ejecutar la reparación o la instalación de nuevas turbinas es fundamental», señaló el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros, Orlando Urdaneta, en rueda de prensa.

Además, dijo que es necesario hacer un convenio con la alemana Siemens porque, explicó, el Complejo Termozulia tiene «muchas turbinas» instaladas de esta empresa, por lo que son ellos los que deben trabajar en repararlas o cambiarlas.

Urdaneta señaló que con inversión se pueden reparar turbinas en menos de un año, para mejorar el sistema eléctrico en el estado Zulia que puede pasar, por sectores, hasta 10 horas sin el servicio, al depender principalmente de la Central Hidroeléctrica Guri, ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Igualmente, indicó que si se desarrolla más la industria termoeléctrica en Zulia, contando con la capacidad de gas que hay en el Golfo de Venezuela, esta región podría aportar energía al resto del país.

«Pero para eso habría que hacer inversiones y obviamente estamos hablando de un plan de inversión de quizás 10 años», apuntó.

El lunes, el Gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de GE Vernova y de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Roger Martella, director corporativo de GE Vernova, dijo que la misión de la empresa es permitir que la electricidad llegue a todos.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo entonces que espera que en el corto plazo el memorando «se convierta en el contrato para dar inicio a estos trabajos que van a permitir recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y en total, en los cuatro años, más de 5.000 megavatios».

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

Rodríguez, quien busca recuperar el sector con inversión privada y extranjera, informó el sábado de un «acuerdo histórico» con IMPSA para terminar la hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar. EFE

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