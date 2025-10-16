Ingka (IKEA) facturó 39.000 millones de euros en su último año fiscal, un 1,6 % menos

Helsinki, 16 oct (EFE).- Ingka Group, sociedad que concentra cerca del 90 % de las ventas de la cadena de muebles sueca IKEA, facturó 39.000 millones de euros en su último año fiscal (septiembre-agosto), un 1,6 % menos interanual, según un adelanto de los resultados publicado este jueves por el grupo.

El gigante sueco, que presentará los resultados completos el próximo mes de noviembre, achacó este descenso a que ha dado prioridad a mantener un nivel bajo de precios para vender más cantidad de productos y expandir su red global de tiendas.

IKEA abrió en este ejercicio 54 nuevas tiendas y aumentó un 1,6 % interanual el volumen de productos vendidos, logrando un incremento del número de visitas a las tiendas físicas y a la tienda ‘online’ del 1,3 % y del 4,6 %, respectivamente.

Entre las nuevas aperturas destacaron la tienda de Oxford Street en Londres, otra en Nueva Delhi y una de las mayores inversiones hasta el momento en China, con una importante ubicación de uso mixto en el centro de Shanghái.

«Vendimos más a más clientes, principalmente gracias a la bajada de precios del año pasado», afirmó en un comunicado el consejero delegado de Ingka Group, Jesper Brodin.

La compañía sueca señaló que se centró en ofrecer precios asequibles y mejorar la experiencia del cliente, tanto física como digitalmente, a pesar de los desafíos del mercado.

Entre estos desafíos mencionó la incertidumbre económica y comercial, las perturbaciones en la cadena de suministro, el aumento de la presión sobre el coste de la vida y el debilitamiento de la confianza de los consumidores en muchos mercados.

La empresa también siguió invirtiendo en la remodelación de sus tiendas existentes para convertirlas en centros de comercio electrónico, doblando en algunos casos su capacidad logística, como en la tienda Soroksar de Budapest.

«A medida que seguimos creciendo, los constantes cambios en el entorno minorista requerirán que evolucionemos constantemente para satisfacer las nuevas necesidades de nuestros clientes», añadió Brodin.

La cuota de ventas a través de su tienda digital creció desde el 28 % en el pasado ejercicio hasta el 30 % de 2025.

Ingka Group (Ingka Holding y sus entidades controladas) es uno de los doce grupos que poseen y operan los canales de venta IKEA bajo acuerdos de franquicia con Inter IKEA Systems, que es el dueño del concepto IKEA. EFE

