Inglaterra alberga la primera instalación al aire libre en Europa del artista brasileño Oiticica

Compartir

2 minutos

La Goodwood Art Foundation, cerca de Chichester, en el sureste de Inglaterra, inauguró este viernes la primera instalación al aire libre en Europa del reconocido artista brasileño Hélio Oiticica, fallecido en 1980, anunció la propia institución.

La obra de Oiticica, llamada «Magic Square #3», es una composición de colores «laberíntica», según la fundación, con un muro de cemento pintado, ladrillo, metal, cubierta de vidrio y fragmentos de mármol.

«Como expresión de la visión radical del artista de hacer que el arte fuera participativo e inclusivo, la obra está concebida para ser recorrida y explorada, permitiendo a los visitantes experimentar vívidos planos de color que cambian con la luz natural», informó la fundación en un comunicado.

La obra ha sido cedida en préstamo a largo plazo sin que se haya establecido una fecha de finalización de su exposición, informó la institución.

La primera realización de la obra se llevó a cabo en 1978 y ha sido reconstruida en 2026 para su instalación en la fundación.

Richard Grindy, director de la Goodwood Art Foundation, calificó la obra del artista brasileño como «extraordinaria».

«La oportunidad de realizar y presentar en Europa la primera instalación al aire libre de la obra de Hélio Oiticica es extraordinaria y refleja nuestro compromiso de acercar obras de arte de importancia internacional a West Sussex», el condado en el sureste de Inglaterra donde se encuentra la fundación, explica Grindy.

«Integrada en nuestro paisaje, la obra permite a los visitantes experimentar la visión radical de Oiticica en un entorno que amplifica su vigencia y vitalidad perdurables», añade el director de la fundación en el comunicado.

La fundación califica a Oiticica, que falleció en 1980 cuando tenía 42 años de edad, como «uno de los principales artistas brasileños del siglo XX y una referencia fundamental para gran parte del arte contemporáneo producido desde la década de 1960, principalmente gracias a sus obras participativas, entornos creados para ser recorridos y vividos, películas de vanguardia, pinturas abstractas y esculturas».

La Goodwood Art Foundation es un centro dedicado al arte contemporáneo en Reino Unido, inaugurado en mayo de 2025.

En sus galerías y a lo largo de sus más de 25 hectáreas de paisaje se exhiben obras de algunos de los mejores artistas internacionales.

psr/ahg