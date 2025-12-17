Inglaterra registra su decimocuarta huelga de médicos en menos de dos años

Miles de médicos ingleses iniciaron el miércoles una nueva huelga de cinco días, la decimocuarta en menos de dos años, en plena epidemia de gripe y cuando se acercan las fiestas navideñas.

Los médicos residentes reclaman aumentos salariales para compensar la inflación, y rechazaron el lunes una nueva oferta del gobierno laborista, que no incluía una subida, sino la cobertura de algunos gastos.

La huelga de estos médicos, que representan algo menos de la mitad del personal en Inglaterra, comenzó a las 07h00 (hora local y GMT) del miércoles y debe prolongarse hasta el lunes.

Desde marzo de 2023, los médicos del sistema público de salud (NHS) han multiplicado las huelgas para exigir revalorizaciones salariales.

«He hecho todo lo posible para evitar estas huelgas, que llegan en el peor momento para el NHS. Lo siento de verdad por los pacientes», declaró el miércoles el ministro de Salud, Wes Streeting, a la emisora LBC.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, consideró el lunes que esta nueva huelga es «irresponsable», subrayando que los médicos obtuvieron un «aumento salarial muy sustancial este año».

El sindicato British Medical Association (BMA) reclama un aumento salarial de alrededor del 26% para los médicos residentes con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo ligada a la inflación.

Esta huelga se produce en plena epidemia de gripe, con un número récord de hospitalizaciones para esta época del año en Inglaterra.

Según cifras del 11 de diciembre, estos casos aumentaron un 55% en una semana, con una media de 2.660 hospitalizaciones diarias entre el 1 y el 7 de diciembre.

El NHS se encuentra en plena crisis, debido sobre todo a largas listas de espera.

Según una encuesta del 12 de diciembre, solo un tercio de los británicos apoya esta huelga.

