The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Inglaterra saldrá con Harry Kane en busca de romper el muro defensivo de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

México, 5 jul (EFE).- Inglaterra saldrá comandada por su capitán, Harry Kane, para intentar romper el muro de la selección mexicana en el Mundial 2026, en el que no ha encajado goles, en el partido de octavos de final que se desarrollará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, formará ante el Tri con Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Jarell Quansah; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Sara, Harry Kane y Anthony Gordon. EFE

as/gb/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR