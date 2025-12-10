Inglaterra se medirá a Uruguay y Japón en marzo antes del Mundial

Londres, 10 dic (EFE).- La selección de Inglaterra se medirá a Uruguay y a Japón en marzo, en unos amistosos antes del Mundial de 2026, que tendrán lugar en el estadio de Wembley, sede del combinado nacional.

Los de Thomas Tuchel, que quedaron emparejados con Croacia, Ghana y Panamá en la cita mundialista, abrirán la ventana internacional enfrentándose a Uruguay, que comparte grupo con España, el 27 de marzo, antes de regresar al mismo escenario cuatro días después para medirse a Japón.

Los encuentros estaban pactados desde hace meses, aunque la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) esperó a la celebración del sorteo para hacerlos oficiales y confirmó que antes de que la competición comience «esperan jugar dos partidos de calentamiento en Estados Unidos».

«Estamos muy contentos de tener estos dos partidos confirmados. Queríamos medirnos a selecciones que estuvieran dentro del ‘top 20’ y que estuvieran fuera de Europa. Estamos deseando volver a ver a nuestros aficionados en Wembley», expresó Tuchel.

Los ‘Three Lions’, cuartos en el ranking FIFA, se verán las caras con el país sudamericano, que ocupan actualmente el puesto 16, mientras que Japón, que también estará en el Mundial, se sitúa en el 18. EFE

