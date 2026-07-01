Inglaterra vivió su junio más cálido desde que hay registros

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Inglaterra vivió el junio más cálido desde que comenzaron los registros en 1884, con una temperatura media de 17,1 °C, informó este miércoles la agencia meteorológica británica.

Fue además el segundo mes de junio más cálido jamás registrado en el conjunto del Reino Unido, con unas temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas.

«Este calor excepcional fue provocado por una intensa ola de calor que batió récords a finales de mes», señaló el Met Office en un comunicado.

La temperatura media superó el récord anterior de 16,9 °C de junio de 2025.

Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático provocado por la actividad humana.

El récord de temperatura para un mes de junio se superó en varias ocasiones la semana pasada durante una ola de calor que alteró el funcionamiento de la red de transporte británica, afectó escuelas y hospitales, y también afectó a diversas zonas de Europa.

Los expertos en clima instan al Gobierno británico a adaptar sus infraestructuras a unos veranos cada vez más cálidos, en un contexto de fuerte aumento de la demanda de ventiladores y aparatos de aire acondicionado, todavía poco comunes en los hogares del Reino Unido.

La temperatura más alta jamás registrada en un mes de junio, todavía por confirmar, fue de 37,7 °C y se alcanzó el viernes en Norfolk, en el este de Inglaterra.

adm/ahg/mab/pc