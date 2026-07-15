Inglaterra y Argentina empatan sin goles en el primer tiempo más tenso del Mundial

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Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Las selecciones de Inglaterra y Argentina empatan sin goles al término del primer tiempo más tenso de los 102 partidos ya jugados en el Mundial, y mantienen abierta la definición del segundo clasificado para la final del domingo frente a España.

La hostilidad en el césped y en las gradas del estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta comenzó desde la ceremonia de entonación de los himnos de los dos países, que no fueron respetados por los fanáticos. EFE

sd-hbr/car