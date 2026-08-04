Inglaterra y Gales viven su mes de julio más seco desde que se tienen registros

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Inglaterra y Gales vivieron el «mes de julio más seco desde que se tienen registros», en 1836, debido a las olas de calor que afectaron a Reino Unido y Europa occidental, informó el lunes la agencia meteorológica británica, Met Office.

Inglaterra recibió en todo julio apenas 6,5 litros de agua por metro cuadrado, frente a los cerca de 65 litros que serían habituales para ese mes.

En Gales la cifra fue de 9,3 litros por metro cuadrado, una cantidad igualmente excepcionalmente baja, según la Met Office.

Este organismo indicó que 19 condados de Inglaterra pasaron prácticamente todo julio sin lluvias.

En todo el mes, esos 19 condados acumularon apenas 1 milímetro de precipitación o menos -el equivalente a un litro de agua por metro cuadrado-, una cantidad excepcionalmente baja que refleja la gravedad de la sequía.

Igual que otras regiones de Europa, Inglaterra sufrió una ola de calor a finales de mayo y otra en junio, que se tradujeron en nuevos récords de temperatura, con, por ejemplo, un pico de 38 °C registrado el 26 de junio en el este del país.

«Estamos viendo los efectos en nuestros agricultores, nuestra fauna y en la cantidad de agua disponible para el uso público y empresarial», señaló Helena Wakeham, presidenta del Grupo Nacional de Sequía.

El mes de julio también fue «el mes más soleado jamás observado» en Reino Unido, según la Met Office.

«Julio de 2026 ha sido un mes verdaderamente extraordinario en los registros climáticos de Reino Unido», afirmó Amy Doherty, responsable científica de la Met Office.

Doherty explicó que julio estuvo marcado por una «combinación de una sequía récord, un calor excepcional y una cantidad de horas de sol sin precedentes».

Para el conjunto de Reino Unido, este fue el segundo mes de julio más caluroso jamás registrado.

A estos datos se une que la ola de calor que alcanzó temperaturas récord en mayo y junio en Inglaterra estuvo asociada a casi 3.000 muertes en el país, informó la semana pasada la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA).

El informe del organismo estima que se produjeron 2.877 muertes asociadas a las altas temperaturas en esos dos meses de este año, casi el doble de la cifra registrada durante las olas que afectaron a Inglaterra entre junio y agosto de 2025 (1.504 fallecimientos).

Las consecuencias de estas altas temperaturas se hacen sentir especialmente en la agricultura.

Tom Bradshaw, presidente de la National Farmers Union (NFU), principal sindicato de agricultores británicos, dijo al canal Sky News que esta situación era «impensable hace sólo una década».

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