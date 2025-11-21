Ingresa a prisión un autor intelectual del asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo

3 minutos

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- Un presunto autor intelectual del asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias El Licenciado, fue ingresado este viernes al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro del país), tras su detención el miércoles en Michoacán (oeste).

El Licenciado fue trasladado desde Mil Cumbres, una cárcel en Michoacán a la que ingresó la noche del jueves, hacia El Altiplano, adonde llegó alrededor de las 5:00 hora local (11:00 GMT) de este día, según los primeros reportes.

El detenido es acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado, durante un evento público por el Día de Muertos, un crimen que ha generado una ola de indignación en el país.

El traslado penitenciario fue realizado vía terrestre, custodiado por un fuerte dispositivo policial, encabezado por las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un comunicado, la Fiscalía de Michoacán explicó que la noche del jueves se cumplimentó una orden de aprehensión contra el detenido por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Según la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron «labores de seguimiento y logística», quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Los autores materiales del crimen fueron identificados como Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, respectivamente.

En cuanto a los autores intelectuales, la Fiscalía señaló que «se encontraron indicios de que hubo una coordinación, paso a paso, de la operación criminal».

«Y que existieron instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus movimientos, las rutas utilizadas y la ejecución final de la agresión», agregó la nota.

En relación con estas líneas de investigación, Jorge Antonio ‘N’, alias El Licenciado, fue detenido en Morelia, capital de Michoacán.

Al anunciar la detención, el miércoles, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Harfuch afirmó además que Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, cuenta con seguridad proporcionada por el Ejército, además de que existe un despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el estado.

El asesinato de Manzo ha generado numerosas protestas tanto en Michoacán como en el resto de México, en medio de la violencia por el crimen organizado en varias regiones del país. EFE

mjc/csr/nvm