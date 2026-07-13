Ingresado en Alemania un segundo paciente estadounidense contagiado con ébola en RDC

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Berlín, 13 jul (EFE).- Apenas dos meses después de la llegada a Alemania para recibir tratamiento de un médico estadounidense contagiado con ébola en la República Democrática del Congo (RDC), un segundo ciudadano estadounidense con el virus fue ingresado este lunes en la Clínica Universitaria de Fráncfort, según confirmó a EFE un portavoz del Ministerio de Sanidad alemán.

Según lo medios, el paciente aterrizó anoche en el aeropuerto de Fráncfort, en el estado federado de Hesse, y fue trasladado de inmediato al hospital.

Estados Unidos, a través de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), había comunicado previamente que se trata de un ciudadano estadounidense que trabaja para una organización humanitaria en la República Democrática del Congo, sin precisar si el paciente es un hombre o una mujer.

Según esta información, la persona dio positivo en la prueba de la variante Bundibugyo del virus.

El pasado 20 de mayo, un médico estadounidense contagiado con el ébola en RDC fue trasladado a Alemania e ingresado en uno de los centros del hospital universitario de la Charité, en la zona de alta seguridad de una unidad especial de aislamiento, y tras algo más de dos semanas de tratamiento, durante las cuales su estado llegó a ser, en un momento dado, crítico, recibió el alta.

Su mujer y sus cuatro hijos, que no presentaban síntomas de contagio, también fueron ingresados en la Charité como contactos de alto riesgo. EFE

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