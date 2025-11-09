Ingresan en hospital a ex abogada general del Ejército israelí imputada por filtrar vídeo

3 minutos

Jerusalén, 9 nov (EFE).- La ex abogada general del Ejército de Israel Yifat Tomer-Yerushalmi, en arresto domiciliario acusada de filtrar un vídeo en el que se ve a varios carceleros israelíes abusar de un prisionero palestino, fue ingresada este domingo en un hospital por haber supuestamente ingerido medicamentos, informó la prensa local.

Hace dos días, un tribunal puso bajo arresto domiciliario durante diez días a Tomer-Yerushalmi, acusada de fraude, abuso de confianza, abuso de su cargo, obstrucción de la justicia y divulgación ilegal de material por la filtración del vídeo en el que los carceleros de la prisión de Sde Teiman (en el desierto sureño del Néguev) supuestamente abusaban de forma brutal de un preso palestino en el verano de 2024.

Según los diarios Haaretz y Ynet, los servicios de emergencias acudieron a la casa de la ex abogada general tras un aviso de sobredosis de medicamentos y la trasladaron a un hospital en el centro de Israel, pero fue encontrada consciente y su vida no corre peligro.

La policía israelí arrestó a Tomer-Yerushalmi el lunes 3 de noviembre junto con otro abogado militar de alto rango, después de que estuviera en paradero desconocido y tras horas de búsqueda en una playa del centro de Israel en las que se llegó a temer un suicidio.

Su detención se debe a que confesó, en su carta de renuncia tras haber sido suspendida del cargo, haber filtrado el vídeo al popular Canal 12 de Noticias el verano pasado.

En las imágenes se ve a cinco soldados en el campo de detención de Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios (para impedir la visibilidad) mientras es presuntamente sodomizado con un objeto punzante. También le rompieron varias costillas y le aplicaron descargas eléctricas con un táser.

Entonces, el caso despertó el rechazo de parte de la población, pero también una oleada de apoyo y manifestaciones en su favor por parte de sectores derechistas, incluyendo a ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La víctima fue devuelta a Gaza durante el actual alto el fuego, sin que le fuera tomada declaración. Cuatro de los cinco acusados -están todos ellos en libertad pendientes de juicio- acudieron el mismo día del arresto de la ex abogada general encapuchados a las puertas del tribunal pidiendo que les retiren los cargos, dictaminados el pasado febrero, de «agresión y sabotaje grupal con agravantes».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del vídeo del «ataque propagandístico más severo» contra el Estado de Israel desde su fundación y exigió una «investigación independiente e imparcial» no contra los abusos perpetrados, sino sobre cómo sucedió la filtración. EFE

mt/ah