Ingresan en la UCI al líder opositor ugandés Besigye tras desmayarse en su juicio

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Nairobi, 30 jul (EFE).- El histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye se encuentra inconsciente e ingresado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de la capital del país, Kampala, tras desmayarse el miércoles en el banquillo de los acusados durante la apertura de su juicio por traición, informó este jueves su esposa, Winnie Byanyima.

«(Besigye) está inconsciente en la UCI del hospital Mulago», indicó en su cuenta de la red social X Byanyima, que es la directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

También la Sociedad de Abogados de Uganda (ULS, en inglés) expresó en redes sociales su preocupación por el desmayo de Besigye, así como por las «severas limitaciones» impuestas por la Justicia ugandesa al acceso de los medios de comunicación a la sala del juicio.

Además, la asociación criticó medidas «unilaterales» como la imposición de abogados del Estado a pesar de las objeciones del acusado y la «rapidez» del inicio del proceso.

«Exigimos enérgicamente que el tribunal asegure inmediatamente que el doctor Besigye reciba atención médica adecuada e independiente», indicó la ULS, al pedir que se prioricen las transmisiones en vivo de los procedimientos judiciales y el acceso a los medios.

En la audiencia del miércoles, Besigye interrumpió en varias ocasiones a la Fiscalía para protestar por el procedimiento hasta que se desplomó y fue evacuado por funcionarios penitenciarios.

El opositor afirmó que sus abogados personales abandonaron el caso tras recibir amenazas. Entre ellos se encontraban el exalcalde de Kampala Erias Lukwago y la letrada y exministra de Justicia keniana Martha Karua.

Lukwago fue detenido el pasado junio y acusado de cargos relacionados con traición, mientras las autoridades ugandesas impidieron a Karua entrar en el país para participar en su defensa.

El entorno de Besigye ya había denunciado un deterioro de su estado de salud en prisión, donde permanece detenido desde noviembre de 2024, y su esposa alertó en enero de que la atención médica estaba siendo “restringida de manera deliberada”.

Byanyima afirmó entonces que su marido se encontraba en prisión por oponerse a los presuntos planes del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, de preparar como sucesor a su hijo mayor, Muhoozi Kainerugaba, actual jefe de las Fuerzas Armadas del país.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que Besigye participó en un complot para derrocar al Gobierno y que viajó a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar el traslado de ciudadanos ugandeses a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Besigye, de 70 años, médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado de Museveni, desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de la vecina Kenia, y reapareció días después ante un tribunal militar ugandés acusado de traición, un delito que puede acarrear la pena de muerte.

Es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa, se ha postulado a la Presidencia en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda. EFE

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