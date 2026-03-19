Ingresan en psiquiátrico a bloguero que llamó criminal de guerra a Putin, según medios

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Moscú, 19 mar (EFE).- El bloguero oficialista Iliá Remeslo ha sido ingresado en un psiquiátrico después de criticar duramente en las redes sociales al presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este juves el portal Fontanka.

El psiquiátrico Número 3 de San Petersburgo confirmó que un paciente con ese nombre y apellidos se encuentra en la clínica, precisó la fuente.

La misma noticia fue reproducida por otros blogueros que apoyan la guerra en Ucrania y algunos de los cuales también ha criticado al jefe del Kremlin.

Los comentarios publicados el miércoles por Remeslo en su cuenta de Telegram se hicieron virales al instante, ya que hasta ahora él había apoyado la campaña militar en el país vecino.

«Vladímir Putin no es un presidente legítimo. Putin debe dimitir y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón», escribió y después en declaraciones a la prensa confirmó que su cuenta no había sido jaqueada.

Remeslo aseguró que la «operación militar especial» es exclusivamente resultado de los «complejos» del presidente, al tiempo que criticó el bloqueo de internet y pronosticó que Putin dejará el poder este mismo año, ya que es cada vez «más débil».

Además, subrayó que Putin tuvo todas las condiciones para mejorar la vida de los rusos, pero optó por «la senda del enriquecimiento propio y de sus amigos».

El ingreso en el psiquiátrico se produjo después de que el bloguero fuera criticado por el principal progagandista de este país, Vladímir Soloviov.

Remeslo labró su fama por sus denuncias contra el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, quien murió hace dos años en una prisión ártica, al ser envenenado, según establecieron recientemente varios laboratorios occidentales.

Incluso participó como testigo de la acusación en el juicio contra Navalni que tuvo lugar dos días antes del comienzo de la guerra en febrero de 2022.EFE

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