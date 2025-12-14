Ingresos por remesas en República Dominicana durante 11 primeros meses crecieron un 10,5 %

2 minutos

Santo Domingo, 14 dic (EFE).- República Dominicana reportó el ingreso de remesas por 10.780,8 millones de dólares entre enero y noviembre de este año, un aumento de 1.028,3 millones de dólares (10,5 %) con respecto a igual período de 2024.

El Banco Central (emisor) dominicano destacó este domingo en una nota que en noviembre último se recibieron 889,5 millones de dólares, un incremento de 48,7 millones con respecto a noviembre del año pasado.

Cabe destacar que estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país, precisó el organismo.

El Banco Central afirmó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80,7 % de los flujos formales del mes de noviembre, unos 669,8 millones de dólares

La institución consideró que este aumento se debió al dinamismo que se observa en Estados Unidos en el sector servicios, donde se emplea «gran parte» de los dominicanos residentes en ese país.

También se destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de noviembre, como España, por un valor de 56,9 millones de dólares, un 6,9 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana.

Por su parte, Haití contribuyó con 1,5 % del total de flujos recibidos, mientras que Italia y Suiza aportaron el 1,3 % cada uno. En el resto de la recepción de remesas sobresalen países como Canadá y Francia.

Las remesas constituyen, junto al turismo y las zonas francas, las principales fuentes de ingresos de divisas a República Dominicana. EFE

